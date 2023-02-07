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Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde son durum: Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü ve kaç bina hasar gördü?

Depremde kaç bina çöktü ve kaç bina hasar gördü?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen peş peşe depremlerin ardından ölü, yaralı sayısı ve depremde yıkılan bina sayısı açıklanmaya devam ediyor. Kahramnmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik ve Gazinatep'te meydana gelen 6,4'lük depremin ardından binlerce bina çöktü ve hasar aldı. İşte, Kahramnamraş depreminde son durum ve depremde çöken bina sayısı...

Giriş: 07.02.2023 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gaziantep'te de meydana gelen 6,4'lük depremin ardından; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok il hasar aldı. Bölgelerde ölü ve yaralı sayıları artarken gözler depremde yıkılan bina sayısına çevrildi. İşte, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde yıkılan bina sayısı...

  • KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SON DURUM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

    7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu.

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • AFAD ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI!

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, 7 Şubat Salı günü saat 04:30'da deprem son durum açıklamasında bulundu. Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.

  • 2 BİN 921 VEFAT, 15 BİN 834 YARALI!

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş depremi son duruma ilişkin olarak "2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • DEPREM KAÇ BİNA YIKILDI?

    Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 834 kişi yaralandı, 6 bin 217 bina yıkıldı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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