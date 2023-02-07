Depremde kaç bina çöktü ve kaç bina hasar gördü?

Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gaziantep'te de meydana gelen 6,4'lük depremin ardından; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok il hasar aldı. Bölgelerde ölü ve yaralı sayıları artarken gözler depremde yıkılan bina sayısına çevrildi. İşte, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde yıkılan bina sayısı...