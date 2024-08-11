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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:28
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        Çakallı Hasanağa Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 8 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 82 kişilik personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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