Bölge sakinlerinden Orhan Ermeydan, "Bu dağın bir bölümü Orman Bölge Müdürlüğünce bir şahsa 49 yıllığına verilmiştir. Bu yayla turizmi için tesislerin belli bir alanda genişletilmesinin şartnamede olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu genişlemenin Başkonuş'un Sersem diye adlandırdığımız ve 2008 yılına kadar mera olarak kullanıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tel örgü içine alınması için 2 milyon lira ihale bedeli ile tel örgü alınıp işe başlandığı görülüyor. Halen işletilen tesislerden köyümüze gittiğimiz yollar kapatılmış bariyerler konulmuştur. Bu yolların ortadan kaldırılması, işletmenin dilediği şekilde bariyer koyup kapatma yetkisi ve köylülerin bu yolları kullanma imkanını ortadan kaldırması ihale şartnamesinde var mıdır. Varsa zaten köylülerin anayasal hakları gereği tali ve ana yolları da kapatılamaz. Acilen köylülerin kendi yaşadıkları alana girmeleri için bu yolların açılması gerekmektedir. Mevcut işletmenin genişleme alanı Sersem dediğimiz eski mera ve şu an için ne vasıfta olduğunu bilmediğimiz tel içine alınan yere kadar uzanmakta mıdır" dedi.