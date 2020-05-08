Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.Çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı belirlenen Emre B. (31),Nuh A. (25),Hakan G. (26) ve Süleyman B. (44) suçüstü yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Operasyonda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."