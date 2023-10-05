Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 05.10.2023 - 18:15 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:15
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başüstü Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurdukları kişiler üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ve tabancalara ait 83 mermi buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.