Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.