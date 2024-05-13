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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta nişanlı çifti trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kahramanmaraş'ta nişanlı çifti trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil baraj gölüne düştü. Düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenilen nişanlı çiftten sürücü Samet Öztütün hayatını kaybetti, Hilal Ş. yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:17 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:17
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kılavuzlu Barajı Kertel mevkiinde, Samet Öztütün (24) ve nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş'nin (19) içerisinde bulunduğu park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanarak baraj gölüne düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ekipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, araçtan fırlayan ve hafif yaralanan Hilal Ş'yi bulunduğu yerden kurtardı. AA'nın haberine göre; baraj gölünde arama yapan su altı arama kurtarma ekipleri, Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı.

        Öztütün'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

        Öztütün ve Hilal Ş'nin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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