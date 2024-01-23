Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 23 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. İşte 23 Ocak 2024 deprem haberleri...
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Maraş Nurhak'ta saat 01.15'te 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen deprem paniğe sebep oldu. AFAD'ın açıklamasına göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte 23 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?
Maraş Elbistan'da 6 Şubat 2023'te 7.6 ve 7.7 şiddetinde asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem meydana geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 Nisan itibarıyla 50 bin 500'e yükseldiğini açıkladı.
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KIRGIZİSTAN'DA DEPREM!
Kırgızistan'da 7 şiddetinde deprem oldu.Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kırgızistan-Sincan sınırında 7,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söyledi. 2’si ağır, 6 kişi yaralandı. 120’den fazla ev hasar gördü.
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