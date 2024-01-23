Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde gerçekleşen son depremler, Kandilli ve AFAD tarafından listeleniyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 23 Ocak Salı günü Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem oldu. İşte 23 Ocak 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...