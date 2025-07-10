Sağlam, depremin ilk günlerinden bu yana Kore hükümeti ve Kızılhaç'ın Türkiye'ye çok ciddi destekler sağladığını hatırlatarak, "Bunu da tabii Türk Kızılayı ile beraber gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla hem bu dostluğu pekiştirmek, Kore ve Türkiye arasındaki yöresel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir projeye imza attık" diye konuştu.