İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AA

,Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ö.A. (27) idaresindeki otomobil ile A.A. (69) kontrolündeki otomobil, Kireç Mahallesi'nde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki K.A (27), G.Ş (17), M.D (22), R. D. (30) ve U.A. (51) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.