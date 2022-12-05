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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş Göksun'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Giriş: 05.12.2022 - 03:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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AA

,Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ö.A. (27) idaresindeki otomobil ile A.A. (69) kontrolündeki otomobil, Kireç Mahallesi'nde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki K.A (27), G.Ş (17), M.D (22), R. D. (30) ve U.A. (51) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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