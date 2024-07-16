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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Kahramanmaraş Elbistan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 03:40 Güncelleme: 16.07.2024 - 03:43
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        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        F.B'nin kullandığı 46 AGZ 664 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 AHU 452 plakalı otomobille çarpıştı.

        KAZANIN ŞİDDETİYLE REFÜJE ÇARPTI

        Kontrolden çıkan 46 AHU 452 plakalı araç, önce elektrik diğerine ardından refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre kazada sürücü F.B. ile diğer araçtaki M.K, F.G, M.P, M.G. ve S.A. yaralandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #KAHRAMANMARAŞ
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