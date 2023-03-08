Helikopter pervanesinin çarptığı Kıdemli Albay Adalıoğlu şehit oldu

Kahramanmara'’ta Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri yönlendirirken pervane çarpması sonucu şehit oldu.

AA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde birlikte çalıştığı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım, kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.