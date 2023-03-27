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Kahramanmaraş'ta yıkım ve enkaz çalışmaları 13 mahallede devam edecek

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede sürecek

Giriş: 27.03.2023 - 04:02 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları 13 mahallede sürecek
Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları 13 mahallede sürecek
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AA

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 13 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Hacı Bayram Veli ve Avcılar mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik, Doğu Kent, Fevzi Paşa, Ekmekçi, Güzelyurt, Yavuz Selim, Erkenez, Elmalar, Karacasu Karaziyaret ve Sakarya mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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