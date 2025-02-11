Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli!
Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de geliyor. Buna göre Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı
Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.