Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.Deprem Gaziantep başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İşte son depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 26 TEMMUZ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.07.26 09:11:00 37.4508 36.9938 3.4 -.- 4.4 4.6 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.26 08:40:58 39.5457 27.7487 6.2 -.- 2.6 -.- KOZOREN-(BALIKESIR) REVIZE01 (2022.07.26 08:40:58)
2022.07.26 08:17:10 40.8228 31.3670 14.0 -.- 2.1 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.07.26 07:11:09 37.9210 32.0788 5.3 -.- 1.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2022.07.26 06:36:49 36.3593 28.3178 9.2 -.- 0.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.26 05:41:05 36.1432 28.5472 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.26 04:17:20 39.5573 41.3355 5.0 -.- 2.2 -.- KIRIKHAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.07.26 02:50:23 35.1660 25.2732 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 02:44:37 35.1743 25.2925 7.6 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:35:56 34.9253 25.2825 10.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 01:26:57 35.0742 25.2960 14.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.26 00:27:25 40.7392 33.5870 5.0 -.- 3.0 2.9 IKICAM-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2022.07.25 23:54:43 39.5483 39.6640 7.0 -.- 1.8 -.- TATLISU-(ERZINCAN) İlksel
2022.07.25 23:29:33 35.0310 25.2313 12.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 22:52:09 35.0720 25.2527 7.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 22:38:00 40.3635 41.3745 4.1 -.- 1.7 -.- CAKILLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.07.25 22:35:10 40.7225 32.9995 9.7 -.- 2.1 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.07.25 21:58:08 35.1577 25.3712 16.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 21:34:51 41.7983 32.4158 1.3 -.- 1.5 -.- CAKRAZBUZ-AMASRA (BARTIN) İlksel
2022.07.25 21:27:15 35.1073 25.2685 11.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 21:07:44 37.7863 30.2380 5.0 -.- 2.6 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2022.07.25 20:51:25 41.7397 32.5538 11.4 -.- 1.4 -.- YUKARISAL-AMASRA (BARTIN) İlksel
2022.07.25 20:39:56 36.2407 28.9152 10.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.25 20:35:36 35.2067 25.3187 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.25 20:10:29 39.4453 26.3497 7.9 -.- 3.1 3.1 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.25 19:51:50 37.9447 28.9450 24.1 -.- 1.5 -.- SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 19:40:35 39.6665 34.1138 7.8 -.- 2.0 -.- BOGAZEVCI-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2022.07.25 18:22:58 38.7933 38.3063 5.0 -.- 1.5 -.- KARAHUYUK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2022.07.25 17:42:39 40.7833 31.3422 5.4 -.- 1.4 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.07.25 16:08:22 37.8218 29.0840 0.0 -.- 1.6 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel
2022.07.25 15:56:48 37.9003 29.0203 0.0 -.- 2.0 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel
2022.07.25 13:32:09 40.6947 29.2913 10.5 -.- 1.9 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
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