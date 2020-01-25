Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu? sorusu, dün akşam saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş dahil bölgedeki pek çok ilde hissedildi. Habertürk'e konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Bingöl Karlıova'dan başladı ve İstanbul'a kadar kıra kıra geldi. Doğu Anadolu Fay hattında da uzun bir sürede benzer bir süreci yaşayabiliriz. Kahramanmaraş Türkoğlu çevresinde 1513 yılından itibaren deprem yok orasıyla ilgili kaygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. İşte Kahramanmaraş'taki son deprem durumu...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, dünkü 6,8'lik Elazığ Sivrice depreminin ardından gece saat 02.12'de merkez üssü Kahramanmaraş Denizli - Pazarcık olan 2,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Kahramanmaraş'tan son gelene deprem bilgileri haberimizde olacak.