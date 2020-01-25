AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi belli oldu. 25 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi yayınlandı. Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Gibi soruların yanıtını merak edenler için son deprem listesini hazırladık.

Elazığ'da AFAD verilerine göre 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1015 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kandilli: Elazığ'da artçılar bir hafta sürebilir

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, Elazığ'ın meydana gelen depreme ilişkin, "Artçı sarsıntılar 30'un üstüne çıktı. Bu artçıların bir hafta süreyle devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır." dedi.

Not: Veriler saat başı güncellenmektedir.

AFAD SON DEPREM LİSTESİ 25 OCAK 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ 25 OCAK 2020