Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı
Giriş: 05.10.2025 - 00:51 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:51
Beyazıtlı Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ