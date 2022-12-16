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Kahramanmaraş'ta, 1500 yıllık mozaikler 2023'te ziyarete açılıyor

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 1500 yıl öncesine ait mozaik ve villa kalıntılarının olduğu 900 metrekarelik alanın ziyarete açılması için çalışmalara başlandı. Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, antik kentin şu an ziyarete açık 2 alanının 300 ve 480 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, 2023'te ziyarete açılacak alanın içerisinde ise geçen sene ortaya çıkarılan 50 metrekarelik mozaiğin yer aldığı ve 900 metrekare büyüklükte olacağını söyledi

Giriş: 16.12.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • 2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Germanicia Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarının 8'inci dönemi olan 2022 kazıları tamamlandı. Bugüne kadar antik kenti ortaya çıkarma adına 35 ayrı alanda kazı çalışması yapıldı.

     

  • DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, 2015'te av sahnesini anlatan 140 metrekarelik, 2021'de de av öncesi açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaiğin, bu yıl da 18 metrekare büyüklüğünde geometrik figürlerin yer aldığı mozaik bulunduğunu söyledi. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Acıpayam sözlerine şöyle devam etti:

     

  • "2021 yılı kazılarında daha önce 2015 yılında kazısı yapılmış alanda çalışmalar devam ettirildi. 2022 yılında da aynı ada içerisindeki farklı parselde çalışmalar devem ettirildi. Kasım ayı itibariyle de 2022 yılı kazılarımızı tamamladık. Alan içerisinde yaklaşık 190 metrekarelik taban mozaiğine rastladık. Bu 190 metrekarelik taban mozaiğinde 2015 yılında çıkarılmış av sahneleri mevcuttu, farklı farklı bölgelerde Romalıların gerçekleştirmiş olduğu av sahnelerinden kesitler vardı.

     

  • 2021 yılı kazılarında ise açık hava şöleni sahnelenmiş taban mozaiği bulundu diğer mozaiğimizin bunun devamı niteliğinde. Bu şölen sahnesinde de orta merkezde ev sahibi misafirler oturmakta ve panfülüt çalan bir figür eşliğinde 3 kadın dans etmektedir. Yine erkek hizmetkarlar bulunmakta ve sunumlar yapılmaktadır.

     

  • 2022 yılı kazılarında aynı alanda şölen sahneli mozaiğimizin devamında villa rustikanın farklı bir bölümüne ait olan bir taban mozaiği daha bulundu ve bu mozaiğimiz 18 metrekarelik bir mozaikti. Yine 2021 yılında aynı villa rustikaya ait olan banyonun devamı niteliğinde birtakım bölümler ortaya çıkartıldı. Ancak kazılarımız şu an sonuçlanmadı, 2023 yılında sonuçlandırılması planlanıyor."

     

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