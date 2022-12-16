ZİYARETE AÇILACAK EN BÜYÜK ALAN OLACAK
Kazı Başkanı Safinaz Acıpayam, kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra alanın ziyarete açılacağını ve bunun için de çalışmalara şimdiden başlandığını belirterek, "Tabii kazılarımızın sonuçlandırılmasına müteakip bu 900 metrekarelik alan bakanlığımızın izinleriyle ziyarete açılacak. Bu ziyarete açma çalışmalarında Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri, destekleri ve sonrasında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, DOĞAKA ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleri ile gerçekleşecek. Ziyarete açma çalışmalarında öncelikle mozaiklerimizin restorasyonu, konservasyonu gerçekleştirilecek.