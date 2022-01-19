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Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi?

Kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle başlayan kar yağışı Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik gibi illerimizi de etkiledi ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımız, 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Ocak Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te yarın okul var mı sorularının cevapları...

19.01.2022 - 19:51 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 20 Ocak yarın Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın Kahramanmaraş, Aksaray, Bilecik'te okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…

     

  • BİLECİK

    Bilecik'te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

  • KAHRAMANMARAŞ

    Kahramanmaraş'ta etkili olan Kar Yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

  • AKSARAY

    Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

     

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