Çocukları kurtardı! Gerçek kahraman!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Süleymaniye Kız Kur'an Kursu öğrencileri sel sırasında binada mahsur kaldı. Öğrencilerin bir bölümü helikopterle bölgeden tahliye edildi.
Bir bölümünü de emekli bir astsubay olan Turhan Tekin'in oluşturduğu ip düzeneğiyle kurtuldu. Tahliyeden 10 dakika sonra ise binanın bir bölümü çöktü.
"ÇOCUKLARIN YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYDUM"
AA'da yer alan habere göre Turhan Tekin, Çankırılı olduğunu, balık avına merakı nedeniyle 20 yıl önce Bozkurt'a yerleştiğini söyledi. Sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta her şeyin bir anda olduğunu anlatan Tekin, "Kur'an kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Çocukların yardım çığlıklarını duydum.
"AKLIMA OLTA KURŞUNU GELDİ"
İp buldum ama ipi karşıya atamadım. Onları nasıl kurtarırım diye düşünürken, aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım" dedi.
"İPLE PALANGA SİSTEMİ OLUŞTURDUM"
İple bir palanga (Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek) sistemi oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:
"BEN BUNLARI KURTARIRIM DEDİM"
"Belime bir ip bağlayarak aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1.5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ben bunları kurtarırım dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti."
ÇOCUKLARI EVİNDE MİSAFİR ETTİ
Tekin, karşıya geçirdiklerinin bir bölümünü de evinde misafir ettiğini aktardı. Kur'an kursu öğrencilerinin kurtarıldıkları anlara şahitlik eden Satı Sümbül, çay taşmadan önce anons yapıldığını ve evlerinden çıktıklarını söyledi.
"ÇOCUKLAR ÇIKTI BİNA ÇÖKTÜ"
Dışarıda beklerken Kur'an Kursu'nda öğrencilerin olduğunun söylendiğini anlatan Sümbül, "Çocuklar, 'bizi kurtarın' diye bağırmaya başladı. Korktukları için 5. kata kaçmışlardı. İple sistem kurulunca aşağıya indirildiler. İplerle karşı tarafa geçirildiler. Biz öğrencileri çıkardıktan sonra bina çöktü" ifadelerini kulandı.
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