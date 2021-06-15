Kahraman Babam 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uğur ve Yonca'nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini veriyor. Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

KAHRAMAN BABAM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KAHRAMAN BABAM'DA NELER OLDU?

Karısının ölümüne sebep olan yangının faillerinin peşine düşen Uğur, yakalamaya çok yaklaştığı Nazım'ın ani ölümüyle zor durumda kaldı. Nazım'ın ölümünden sorumlu tutulduğu için nezarethaneye düşen Uğur, görmek için can attığı kızı Ömrüm ile olan görüşmesine de yetişemedi. Yonca ile birlikte babasını umutla bekleyen Ömrüm, Uğur'un gelmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Baba kızın arasına beklenmedik engeller girmeye devam ederken, Ömrüm'ün yaşadığı hayal kırıklığı Cem ile Uğur'u da yeniden karşı karşıya getirdi. Ömrüm'ün üzülmesine engel olmak isteyen Cem, Uğur'la yüzleşti.

Cem'in söylediği ağır sözler ikili arasında gerilimi yükseltti. Baba kızın kavuşamaması izleyenlerin yüreklerine dokunurken, diğer tarafta itfaiye ekibinin aksiyon dolu kurtarma çalışmaları nefesleri kesti. Büyük bir uçak kazasına müdahale eden itfaiye ekibi, uçağın içindeki zehirli maddeleri çıkarabilmek için zamanla yarıştı. Müdahale edilen başka bir olayda ise Uğur, intihar etmek için çalıştığı binanın penceresine çıkan bir adamı kurtardı.

Zorlu vakalarla mücadelesine devam eden Uğur, kundakçıları yakalamak için de pes etmedi. Nazım'ı öldüren ve kundaklama olayıyla ilgili olan adamın mahkemeye getirildiğini öğrenen Uğur, harekete geçti. Yonca'nın anahtarlarını ve kartını gizlice alarak sorgu odasına ulaşan Uğur'un finalde adamı kendi yöntemleriyle sorguladığı dakikalarda heyecan giderek yükseldi. Savcı ile Yonca'nın sorgu odasına gelmesiyle sonlanan bölümün ardından "Uğur, içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacak?" sorunun yanıtı merakla bekleniyor.

Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam, heyecan dolu yeni bölümüyle 21 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!