Kahkaha dolu bir soygun

Yapımcılığını BKM'nin, uygulayıcılığını Talimhane Tiyatrosu'nun üstlendiği başrollerinde Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın yer aldığı 'Bir Banka Soygunu Komedisi', yeni yılın ilk ayında seyirciyle buluşuyor.

Zorlu PsmTurkcellPlatinum Sahnesi'nde gerçekleşecek ‘Bir Banka Soygunu Komedisi', bir soygun hikâyesini kahkahalarla anlatan kalabalık oyuncu kadrosuyla seyircileri benzersiz bir eğlenceye davet ediyor. Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği oyun ilk perdesini 12 Ocak'ta açacak.

Oyun hakkında:

Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis 'de hırsızlar kol geziyor. Herkesin gözü şehir bankasına emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikâyeleri.