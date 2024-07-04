"Kahin köpek" Furry'den yeni tahmin! Avusturya maçını doğru tahmin etmişti...

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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçen Milli Takım, adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti. Bu kritik maç öncesinde, sosyal medyada bir anda fenomen olan 'kahin köpek' Steph Furry'den dikkat çekici bir tahmin geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan kahin Köpek Steph Furry, Türkiye-Hollanda maçında Türkiye'nin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti.

Türkiye'nin bu zorlu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceği ve Köpek Steph Furry'nin tahmininin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu oldu.