Kağıttan gemi nasıl yapılır?

Kağıttan gemiler, çocukluk yıllarında en çok sevdiğimiz ve hepimizin yaptığı bir kağıt oyuncaktır. Ama o kağıdın o hale gelmesi hep ilgimizi çekmiştir. Gerçi şimdiki çocuklarda aynı duygular var mı bilemiyoruz ama her halde artık teknolojik gelişimler ve değişimlerden sonra bu pek mümkün değil.

Bir A4 kağıdı ile bu gemiyi yapmak kolay bir uygulama.

Kağıttan Gemi Yapılışı: