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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de taksi içinde tartışma, kapı önünde kavga! - Güncel haberler

        Kağıthane'de taksi içinde tartışma, kapı önünde kavga

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde taksici dehşeti! İddiaya göre kısa mesafe tartışması yaşayan Kazakistanlı kadın yolcu, şoförü ikna ederek bindiği takside tehdit ve taciz edildi. Kadın yolcu istediği yere geldiğinde ise taksici bu kez de kadını bekleyen erkek arkadaşına saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:27
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        Kağıthane'de taksici şiddeti
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        Kağıthane'de iddiaya göre kısa mesafe tartışması yaşayan Kazakistanlı kadın yolcu, şoförü ikna ederek bindiği takside tehdit ve taciz edildi. Kadın yolcu istediği yere geldiğinde ise taksici bu kez de kadını bekleyen erkek arkadaşına saldırdı.

        TAKSİDE TARTIŞMA ÇIKTI

        Olay, dün gece saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için Ortabayır Mahallesi'nde taksi durduran Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, kısa mesafe tartışması yaşadığı sürücüyü ikna ederek taksiye bindi. Bir süre sonra seyir halindeki taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine maruz kalan Kamila Orynbay panikleyerek erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj attı. Yol boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksi şoförü, “Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurdu. Olayı öğrendikten sonra Kamila Orynbay'ın evinin önüne giden erkek arkadaşı Uğur Tonbul taksinin gelmesi için bekledi. Bir süre sonra Kamila Orynbay'un evinin önüne taksiyle geldi. Taksi şoförü Serdar Y. ile Uğur Tonbul arasında çıkan tartışma, Serdar Y.'nin kafa atmasıyla kavgaya dönüştü. Site görevlileri polis ekiplerine durumu bildirdikten sonra kavgayı ayırdı. Taksi şoförü Serdar Y. olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ifadeleri alınmak üzere Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu ve hasar aldığını fark etti.

        KAMERALARA YANSIDI

        Olayla ilgili görüntüleri ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın taksi şoförünün Serdar Y. (22) olduğunu tespit etti. Serdar Y.'nin daha önceden de kasten adam yaralama, tehdit ve hakaret suçlarının da olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

        TAKSİDE YAŞANANLARI KAYDETTİ

        Öte yandan takside yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Kamila Orynbay'ın görüntülerinde taksi şoförü Serdar Y.'nin “bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım, keserim hepinizi yemin ediyorum. Eşek yok senin karşında. Gecenin bu saatinde almışım arabaya, bak kız başınasın sabahtan beri direksiyon sallıyorum."şeklinde hakaretler etti. Daha sonra ise taksi şoförü Kamila Orynbay'ın evinin önünde bekleyen erkek arkadaşına kafa atarak saldırdığı görülüyor.

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        #kağıthane
        #taksici şiddeti
        #haberler
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