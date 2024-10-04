Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Yangın, saat 19.15 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti, Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı.

Edinilen bilgiye göre otomobil seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine alarak aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir şeridi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yanan otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.