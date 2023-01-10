Motosikletli şüpheliler silahla saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Kağıthane'de motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye ateş açtı. Saldırıda Cihan Ö. (31), yanında bulunan F.Ç. (42) ve o sırada yoldan geçen C.H. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Fotoğraf: DHA AA'nın haberine göre; çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLA SOSYAL MEDYADA TARTIŞMIŞLAR Fotoğraf: İHA Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Cihan Ö'nün silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyle internetteki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve aralarında tartışma ve küfürleşme yaşandığı belirlendi. Şüphelinin Cihan Ö'yü olayın gerçekleştiği adrese çağırdığı, Cihan Ö'nün de buluşma noktasına F.Ç. ile gittiği öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.