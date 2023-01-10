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Kağıthane'de motosikletli şüpheliler silahla saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de sosyal medyada tartıştığı kişiyi ilçedeki bir parka çağıran Cihan Ö. ve arkadaşı F.Ç, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda F.Ç. hayatını kaybederken, Cihan Ö. ve olay esnasında yoldan geçen C.H. yaralandı

Giriş: 10.01.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de motosikletli şüpheliler silahla saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosikletli şüpheliler silahla saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Kağıthane'de motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Evleri Mahallesi Bosna Hersek Parkı önünde motosikletli 2 kişi, aralarında husumet olduğu öğrenilen Cihan Ö'ye ateş açtı.

Saldırıda Cihan Ö. (31), yanında bulunan F.Ç. (42) ve o sırada yoldan geçen C.H. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

AA'nın haberine göre; çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLA SOSYAL MEDYADA TARTIŞMIŞLAR

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Cihan Ö'nün silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyle internetteki bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı ve aralarında tartışma ve küfürleşme yaşandığı belirlendi. Şüphelinin Cihan Ö'yü olayın gerçekleştiği adrese çağırdığı, Cihan Ö'nün de buluşma noktasına F.Ç. ile gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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