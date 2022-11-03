Kağıt gazeteler kan kaybetmeye devam ediyor

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayında yayınlanan verilerine göre gazete ve dergi kültürü kan kaybetmeye devam ediyor.

Buna göre gazete ve dergilerin tirajı, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 7,2 azaldı.

Ülkemizde 2021 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajının 925 milyon 56 bin 17 olduğu ve bunun da yüzde 95,3'ünün gazetelerden oluştuğu ifade edildi.