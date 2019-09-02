Uşguli'nin hayal dünyasının gerçekliğe taşıdığı dünyadaki nadir yerlerden biri olduğunu anlatan Dinçer, "Burası, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Avrupa'nın sürekli yaşanılan en yüksek rakımlı köyü, Gürcistan'ın da en yüksek zirvesi. Çok güzel bir vadi, bin yıllık Svan kuleleri ve Şhara Dağı buzulları ve heybetli görüntüsüyle büyüleyici. Burada hayal dünyasını gerçekliğe taşıyan bir ortam var" diye konuştu.