'Kafkas Kültür Buluşmaları' Yenikapı'da başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşları iş birliği ile 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek 'Kafkas Kültür Buluşmaları' başladı.

27 STK İLK KEZ BİR ARAYA GELİYOR Bu yıl ilki yapılacak olan “Kafkas Kültür Buluşmaları”nda; Çerkes, Abhaz, Çeçen, İnguş, Oset, Dağıstanlı, Karaçay-Malkar, Gürcü ve Laz topluluklardan 27 sivil toplum kuruluşu, ilk kez bir araya gelecek.

KONSERLER, DANS GÖSTERİLERİ, SÖYLEŞİLER, KAFKAS LEZZETLERİ... Etkinlik programını kurum temsilcilerinin oluşturduğu bu tarihi buluşmada, konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden Kafkas yemeklerine, söyleşilerden geleneksel kıyafet defilesine pek çok kültürel performans İstanbulluların beğenisine sunulacak. REKLAM İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katılırken önce ‘Kafkas Kültür Buluşmaları'nın açılış konuşmasını yaptı ardından Bars Dans Grubu'nun dans gösterisine eşlik etti.

"Ben, kendi bakış açımla, literatürde de ‘azınlık’ diye tariflenen bir kısım grupları ya da halkları ya da kesimleri bu tarifle asla kabul etmiyorum" diyen İmamoğlu, "Çünkü, bir şehirde ya da bir ülkede ‘azınlık’ tarifini doğru bulmuyorum. Kimsenin bir ülkede azınlık diye tarif edilmesini kabul etmem, edemem. Çünkü, her yaşayan insan, her yurttaşın bu ülkenin azınlık değil, asil vatandaşları ve asil halkları olduğunun da altını çizmek isterim. Biz bu çeşitlilikle, bir arada, büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.

"NE MUTLU Kİ BİZ, DÜNYANIN EN RENKLİ, EN BEREKETLİ COĞRAFYASINDA YAŞIYORUZ" "Kafkas kültürünün o eşsiz güzelliğini daha iyi anlamak, daha yoğun yaşamak, daha güçlü paylaşmak için burada olacağız" diyen İmamoğlu, "İlerleyen yıllarda, çok farklı etkinliklerle de hem Kafkas kültürünün tanınmasına katkı sunacağını hem de farklı deneyimlerle çok enteresan açılımları bize sunabileceğini düşünüyorum. Ne mutlu ki biz, dünyanın en renkli, en bereketli coğrafyasında yaşıyoruz. Zaten Anadolu denince insanın aklına, direkt bereket geliyor. Anadolu'nun toprağı da bereketlidir, kültürel, manevi coğrafyası da bu anlamda bereketlilik taşır. Bu bereketlilik, tabii aynı zamanda çeşitlilikten de beslenir. Farklılıkların uyumundan beslenir. Anadolu, aynı zamanda acılarla da olgunlaşmış bir coğrafyadır. Bu yönüyle tarihi analiz ederken, bunu tamamen bugünün gücünü, kuvvetini, birliğini ve beraberliğini büyütmesi adına anlamak ve bu şekilde karşılamak gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. 'Kafkas Kültür Buluşmaları' 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yer almaya devam edecek.