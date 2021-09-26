Altın Portakal için yarışacak
Ödüllü yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun, Saraybosna Film Festivali'nde yer alan Cinelink - Works In Progress bölümüne seçilen uzun metraj filmi 'Kafes' Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak
Yönetmen, senarist, fotoğraf sanatçısı Cemil Ağacıkoğlu'nun dördüncü uzun metraj filmi 'Kafes', 2 - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilerek jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Senaryosunu Cemil Ağacıkoğlu'nun yazdığı 'Kafes', on kişilik bir teknik ekiple çekildi. Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Ozay Fecht, Mehmet Esen, Sema Poyraz, Sencar Sağdıç, Sonat Dursun, Erkan Atbaş, Maria Gavril, İlyas Özçakır'ın rol aldığı film, sıra dışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor.
Eski polis memuru 'Hasan', işini kaybettikten sonra İstanbul'un arka sokaklarında, kimsesizlerin ve göçmen kadınların konakladığı bir motelde çalışmaya ve yaşamaya başlar. Motel sakinlerinden 50'li yaşlarındaki İlona ile arkadaş olur. 'Hasan'ın amacı avukat için gereken parayı biriktirip, mahkemede adını temize çıkarıp mesleğine geri dönmektir. Meslekten atılması için kendisine tuzak kurduğunu düşündüğü eski arkadaşı 'Yahya'yı takip eder. Mahalledeki bir cinayet ve 'Ilona'nın ansızın kaybolması Hasan'ın içindeki karanlığı ve paranoyayı büyütür. Çaresiz bir anında 'Yahya'dan yardım ister fakat 'Yahya' hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden yardım etmeyi reddeder. Adaletin sağlanacağına dair inancını tümden yitiren 'Hasan', 'Yahya' ile hesabını kendisi kapatmaya karar verir.
Yapımcılığını Sezgi Üstün San'ın üstlendiği, Sezz Film yapımı 'Kafes', 58'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal için yarışmaya hazırlanırken Cemil Ağacıkoğlu 5'inci filmi 'Kamış' üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
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