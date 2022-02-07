Kafeler ısıtıcılardan ücret almaya başladı

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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış sonrası küçük restoran, kafe vb. işletmeler açık havada oturan müşterilerden ise ısıtıcılar için saat başı 5 TL ile 15 TL arasında ücret talep etmeye başladı.

İstanbul’un bazı semtlerindeki metrekaresi küçük olan restoran ve kafeler de 30-40 TL’nin altında sipariş kabul etmiyor ve restoranların yoğun saatlerinde öğle ve akşam saatlerinde çay-kahve servisi yapılmıyor. Dışarda oturmak isteyen müşterilerden ise saatlik 5 ile 15 TL arasında ısıtıcı ücreti talep ediliyor.

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