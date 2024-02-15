Bursa'da attığı yumrukla İ.Ö'nün kafatasını kırdığı iddia edilen bodyguard Mete Tunaboylu için istenen ceza belli oldu! - Bursa son dakika haberleri

Bursa'da attığı yumrukla İ.Ö'nün kafatasını kırdığı iddia edilen bodyguard Mete Tunaboylu için istenen ceza belli oldu! - Bursa son dakika haberleri

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Bursa'da olay, 2023 yılının ekim ayında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

KULÜPTEN DIŞARI ÇIKARILDILAR

DHA'da yer alan habere göre Ö.İ (25) arkadaşı S.P. (25) ile gittiği gece kulübünde, taşkınlık yaptıkları iddiasıyla görevliler tarafından dışarı çıkartıldı.

'KELEBEK' BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Yaşanan bu duruma sinirlenip küfür eden S.P. ,kendisine engel olmak isteyen görevlileri, 'kelebek' tabir edilen bıçakla tehdit etti. Gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu (26) ve Murat Enes Kayhan (25) ile 3 arkadaşının olaya karışması sonucu kavga çıktı.

'MUŞTA' İLE YÜZÜNE YUMRUK ATTI

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Yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu isimli bodyguard, iddiaya göre elinde bulunan 'muşta' ile Ö.İ.'nin yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe sonucu yere düşen Ö.İ.'nin bilinci kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFATASINDA KIRIK OLUŞTU

Dakikalarca bilinci kapalı olarak yerde yatan Ö.İ. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ö.İ.'nin kafatasında kırık tespit edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece kulübünden çıkarılan S.P.'nin elinde bıçakla bodyguardları tehdit etmesi, kulübün kapısını tekmeyle açarak içeri girmesi ve tekrar dışarı çıkartılması yer aldı. Sokağa taşan kavgada yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu'nun yumruk attığı Ö.İ.'nin yere düştüğü görüldü.

KAFATASI KIRILDI, 10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

10 gün yoğun bakımda kalan Ö.İ. taburcu olmasının ardından kendisine yumruk atan bodyguardlar Murat Enes Kayhan ve kafatasının kırılmasına neden olduğunu iddia ettiği Mete Tunaboylu'dan şikayetçi olurken, olay sonrası yakalanan bodyguardlar da Ö.İ.'nin arkadaşı S.P.'den şikayetçi oldu.

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İKİ BODYGUARD TUTUKLANDI

Adliyeye çıkartılan Tunaboylu ve Kayhan tutuklanırken, kavgaya karışan 3 arkadaşı için ise takipsizlik kararı verildi. S.P. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak tutuklu yargılanan Mete Tunaboylu ile Murat Enes Kayhan hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, tutuksuz yargılanan S.P.'nin de 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.