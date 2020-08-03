Kafalar Karışık oyuncuları kimler? Kafalar Karışık filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yerli ve yabancı filmleri ikinci kez ekranlara getiriyor. FOX TV'de bugün 2018 yılı yapımı sosyal medya fenomenleri Kafalar grubunun filmi Kafalar Karışık yer alacak. İşte, Kafalar Karışık filmi ile ilgili merak edilenler...

KAFALAR KARIŞIK KONUSU NEDİR?

Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI KİMLER?

Atakan Özyurt (Atakan)

Bilal Hancı (Bilal)

Fatih Yasin (Fatih)

Metin Akpınar

Erkan Can

Güven Kıraç

Zuhal Yalçın

Perihan Savaş

Funda Acar

Yıldız Tilbe

Cihan Ünal

Selahettin Taşdöğen

Ruhi Sarı

Ece Seçkin

Feride Hilal Akın

Enes Batur

Uras Benlioğlu

Yusuf Aktaş

Nilgün Kasapbaşoğlu

Çağla Demirel

Kaya Giray

Şeyda Eroğan

Erhan Yazıcıoğlu

Burak Tamdoğan