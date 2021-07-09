"MARMARİS'E TAŞINMADIM"

İnanır, Marmaris'e taşındığı ve orada yaşamaya başladığı yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Orada yazlığım var, taşınma falan olmadı. Sadece pandemiden dolayı orada daha fazla vakit geçiriyorum" dedi.