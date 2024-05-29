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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi. Jülide Kural, Kadir İnanır'ın rutin tedavisine devam edildiğini belirterek; "Yaşamsal bir risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:47
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.

        4 Nisan'da taburcu olan oyuncunun tedavi süreci ile ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi.

        Jülide Kural da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın rutin tedavisine devam edildiğini belirterek; "Yaşamsal bir risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi.

        Kural şunları söyledi: Bildiğiniz üzere Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavisine devam etmekteydi. En başından beri bu süreci yöneten Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle, zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu konuda çıkan haberler kimi zaman gerçeği yansıtmadığından bu kısa açıklamayı sizinle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum.

        Kadir İnanır, Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınızı kapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde oludğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlılığıdır.

        Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onun sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var.

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        #kadir inanır
        #julide kural

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