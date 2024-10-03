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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın acı günü - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın acı günü

        Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:30
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        Kadir İnanır'ın acı günü
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        24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve entübe edilmişti. Zor günler sonrasında yoğun bakımdan çıkan ve hastanedeki tedavisi devam eden Kadir İnanır, ablasının acısıyla sarsıldı. Oyuncunun ablası Elmas Bakar, hayatını kaybetti.

        Elmas Bakar'ın cenazesi, dün Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'a ablasının vefat ettiği söylenmedi.

        Kadir İnanır'ın iki yıl önce de diğer ablası Zinnet İsmailoğlu'nu kaybetmişti.

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        #kadir inanır
        #Elmas Bakar

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