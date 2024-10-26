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        Haberler Magazin Kadir İnanır, haftaya taburcu olacak - Magazin haberleri

        Kadir İnanır, haftaya taburcu olacak

        Uzun süredir hastanede tedavi gören Kadir İnanır'dan sevindirici haber geldi. Sevgilisi Jülide Kural, usta oyuncunun haftaya taburcu edilerek evine dönmesinin beklendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:57
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        Haftaya taburcu olacak
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        Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Ancak temmuz ayında akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle yeniden tedaviye alındı.

        Yeşilçam'ın 75 yaşındaki usta isminden sevindirici haber geldi. Sanatçının sevgilisi Jülide Kural, Kadir İnanır’ın sağlığıyla ilgili son durumu paylaştı.

        "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EVE ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"

        Jüilde Kural; "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkmayı planlıyoruz. Ancak fizik tedavi süreci devam edecek. Yaşamla bağları çok güçlü; memleket meselelerini kaygıyla ama umutla izlemeye devam ediyor. Hâlâ kızıyor, ama eskiye oranla daha az. O güzel gülümsemesini de bizden sakınmıyor. Kanımca sinemayı çok özlüyor" dedi.

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        #kadir inanır
        #jülide kural

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