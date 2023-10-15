Kadir İnanır: Gençlerin önü gerçekten açık

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İki komşu ülke Türkiye ve Gürcistan’ın ilk ortak yapım uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyan 'Köprü', önceki akşam gerçekleştirilen özel gösterimle görücüye çıktı.

Türkiye ve Gürcistan’ın ünlü oyuncuların yer aldığı Köprü filmin yönetmenliğini Erekle Baduraşvili, yapımcılığını ise Wonder Yapım/ Erdal Küçük ve Önder Asru yaptı. Filmin başrollerinde Emre Kızılırmak ve Gürcistan’ın ünlü pop yıldızı Nini Baduraşvili yer alırken ayrıca Gürcistan’ın duayen sinema oyuncusu Zurab Tsintskiladze, Kristine İmadadze ve Elif Baysal'ın da filmde rol aldı. Köprü filminin çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul’da gerçekleşti.

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Özel gösterime katılan oyuncular toplu şekilde basına poz verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başrol oyuncularından Emre Kızılırmak "Böylesine bir projede olmak beni çok heyecanlandırdı. Çekimler her iki ülkede de gerçekleşti. Gürcistan’da insanlar çok sıcak ve samimiydi. Bu projenin bir film olmaktan öte bir kardeşlik projesi olduğunu düşünüyorum. Adı gibi iki ülke arasında bir köprü oldu derken Nini Baduraşvili ise "Film benim için çok önemli film ilk bölümlerinde babam yönetmendi. Onu kaybettim. Filmin çekimlerine devam ettik ve bu film ona adıyorum" dedi.

Filmin yapımcıları Erdal Küçük ve Önder Asru ise, duygularını; "Çekimlerin hemen başlangıcında yönetmenimizin vefatı ile oldukça sarsıldık. Pandemi döneminde ara verdik. Açıkçası bizim için çok zor bir dönemdi. Bu proje Türkiye ve Gürcistan arasında kültür köprüsü kuracak. Her açıdan ilklerin projesi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" şeklinde dile getirdi.

Prof. Dr. İsmet Dindar’ın anlattığı gerçek hikâyeden yola çıkılarak beyaz perdeye aktarılan 'Köprü'de İsmet Dindar, 'Jandarma Komutanı', iş insanı İsmet Acar ise iş insanı rollerini canlandırdı.

Kadir İnanır da özel gösterime katılan arasındaydı. İnanır, filmi izledikten sonra sorulan soruları "Çok başarılı bir film, çok başarılı oyunculuklar. Hayran kaldım. Gençlerin yolu çok açık gerçekten. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Oldukça başarılı bir film" şeklinde cevap verdi.

Filmin konusu... Gürcü bir kardeşi olduğunu öğrenen başarılı Türk iş insanı 'Davut' Gürcistan’ın yolunu tutar. 'Davut', bir taraftan üvey kardeşini ararken diğer taraftan babasının ölümü ile ilgili bilgilere ulaşacaktır ve bu süreçte yıllardır cevap bekleyen sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başlayacaktır. Beklemediği bir anda sürpriz yolculuğa çıkararak dedektifliğe başlayan 'Davut’un aşk hayatı da oldukça gizemli bir hal alacaktır.