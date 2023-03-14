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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi oruç tutulur mu? 2023 dini günler takvimi!

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi oruç tutulur mu?

Mübarek kandillerin ardından bu kez Kadir Gecesi beklenmeye başladı. Ramazan ayının iyice yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar; Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, Kadir Gecesi ile ilgili tüm bilgiler ve 2023 dini günler takvimi...

Giriş: 14.03.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam dünyasında en kutsal günlerden biri olarak kabul edilen ve 1000 aydan hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Kandil gecelerinin ardından Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber gündem olan Kadir Gecesine dair bilgileri bir araya getirdik...

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.

    Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

  • 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

  • Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

  • KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

    - Kur’ân-ı Kerîm okumak

    - Tevbe istiğfar etmek

    - Salat u selam getirmek

    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

    - Allah’ı çokça zikretmek

    - Sadaka vermek

     

  • Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

    - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

    - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

    - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

    - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

    - Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

    - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

    - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

     

  • KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

    Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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