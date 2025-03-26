KADİR GECESİNDE NASIL NAMAZ KILINIR?

Diyanet İşleri tarafından aktarılan bilgiye göre; Hz. Muhammed yılın diğer gecelerinden farklı olarak Ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle nafile namazı kılmıştır. Hz. Muhammed, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashâbına ifade etmiştir.

Hz. Peygamber’in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmış, böylece Müslümanlar tarafından Ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihyâ edilegelmiştir.