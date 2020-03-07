Geçtiğimiz günlerde çekimlerden fırsat bulup İstanbul'a gelen oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, soluğu eşi Kadir Doğulu'nun yanında aldı. Oyuncu, önceki akşam eşi ve onun abisi Kemal Doğulu ile bir araya geldi.

Doğulu, yan yana çekildikleri kareleri Instagram'dan, "Hasret gidermece" ifadeleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.