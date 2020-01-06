Doğulu, geçtiğimiz ay BloomberghHT kanalında Aslı Şafak'la 'İşin Aslı' programına konuk olmuştu.

Oyuncu şunları söylemişti:

Çok kınandık. Eşimin giyim kuşamından, var olma çabasından, mesleğini yapış şeklinden dolayı ama ben bunları kabul etmedim.