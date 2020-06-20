"HERKES SUSSUN, SEN KONUŞ"

O fotoğrafa kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise eşine şu yorumu yapmıştı:

Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bugünümün mimarı oldular gülüm.