Kadınlarda Karagümrük - ALG finali

Eşleşmenin ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Wulfz Fatih Karagümrük, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan müsabakada rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

İlk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden ALG Spor ise Batur Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor karşılaşacak.