'Kadınlara Mahsus'un sloganı; "Kadın, kadının yurdudur"

"BİRBİRİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başak Parlak: Kadınların birbiriyle içten içe rekabet içinde olduğu, kadının diğer kadınlar için giyinip süslendiği, birbirinin önünü kesmeye gayret ettiği söylemlerini hepimiz duymuşuzdur. Ama ben hem profesyonel hayatımda hem de özel yaşantımda bunu o kadar az yaşadım ki, bu yargılara hiç katılmıyorum. Biz kadınlar birbirimize destek olmaya, başarılarımızla gururlanmaya, başarısızlıklarımızı teselli etmeye devam edeceğiz. Canım kadınlar!