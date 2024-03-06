Kadınlar nasıl güsul abdesti alır? Adet (regl) sonrası adım adım gusül abdesti alınışı

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Gusül kelime olarak su ile yıkanmak, arınmak anlamına gelmektedir. İslam fıkhına göre ise tüm vücudun hiç kuru yer kalmayacak şekilde temizlenmesine denir. Hükmü bir temizlik olan gusül abdesti Müslümanların üzerinde önemle durdukları bir konudur. Bu yazımızda kadınların nasıl gusül abdesti alacağı, adet sonrası gusül abdestinin nasıl alınacağı, kadınların gusül abdesti almasını gerektiren durumlar, gusül abdesti nasıl bozulur ve daha fazlasının cevaplarını sizler için araştırdık.

Kadınlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

İslam fıkhında gusül durumuna “büyük temizlik” adı verilmektedir. Sözcük anlamı olarak “bir şeyi su ile yıkamak” anlamına gelen gusül, boy abdesti olarak da bilinmektedir. Kadınlarda adet (regl, menstrual dönem) sonrası gusül abdesti alınması gerekmektedir. Şimdi adım adım ve sırasıyla kadınlarda adet sonrası gusül abdesti nasıl alınır inceleyelim:

Gusül abdesti almak isteyen bir kadın banyoya girmeden evvel “Euzü Besmele” çekmeli ve banyoya sol ayağı ile girmelidir. Gusül abdestine engel boya, yapıştırıcı gibi maddeler gusül abdestinden önce vücuttan çıkarılmalıdır.

İlk olarak eller ve avret yerleri yıkanmalıdır. Avret yeri sol el ile yıkanmalıdır.

Besmele çekip "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet edilir. (Niyet etmek Şafi Mezhebine göre farzdır.)

Abdest alırken ilk olarak ağza üç defa dolu dolu su alınır ve tüm ağız çalkalanır. Bu işlem her defasında boğaza kadar gargara yapma suretiyle icra edilir. Hanefi mezhebine göre ağzı yıkamak farzdır.

İkinci dikkat edilmesi gereken nokta burna 3 defa su çekerek burnun iyice temizlenmesidir. Bu işlem sağ avuç içi burna su çekilmesi ve sol el ile burnun temizlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Hanefi mezhebine göre burna su çekmek farzdır.

Bu işlemlerin ardından önce başına 3 defa, ardından sağ omzundan ve sol omzunda aşağı olmak üzere 3 defa su dökülür. Bu aşamada vücudun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde bu işlem uygulanmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise göbek boşluğu, küpe delikleri ve yüzük varsa buralara su gittiğinden emin olunacak şekilde bu işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Hanefi mezhebine göre tüm vücudu yıkamak farz olarak kabul edilir.

Son olarak ayakaltında su birikmişse çıkarken ayaklar yıkanır ve mutlaka sağ ayak ile banyodan çıkılır.

Gusül abdestinden sonra namaz abdesti alınır.

Kadınların Gusül Abdesti Almasını Gerektiren Durumlar

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur’an’da “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Muhammed’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]). Kadınların gusül abdesti almaları gereken durumlar ise şöyle sıralanabilir:

Regl dönemi bittiğinde kadınları gusül abdesti almaları gerekmektedir.

Lohusalık dönemi sona erdiğinde kadınların gusül abdesti almaları gerekmektedir.

Cinsel ilişki sonrası hem kadınların hem de erkeklerin gusül abdesti almaları farz kılınmıştır. Regl dönemi bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül almak yeterlidir.

Kadın ihtilamla (rüyada şehvetlenme) uyandığı zaman, meni akmış olduğunu görürse cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür, fakat uyanınca meni akmamışsa gusletmez. Bazı din alimleri bu konuda ihtilafa yer bırakmamak için kadının ihtiyaten yıkanmasının iyi olduğu yönünde fikir bildirmişlerdir.

Mastürbasyon sonrasında gusül abdesti gerekli görülmüştür.

Diyanet işleri Başkanlığı kadınların gusül abdesti alması gereken durumları açıklamıştır. Diyanet’e göre gusül, cinsel ilişkiden veya şehvetle meni gelmesinden/orgazm olmaktan dolayı ya da kadınların âdet ve lohusalık dönemleri bittiği zaman gerekir.

Bunun yanında yaygın bilinen bir kafa karışıklığına da Diyanet İşler Başkanlığı yanıt vermiştir. O da Kadınların jinekolojik muayene ya da rahim ultrasonu çektirmenin gusül abdesti gerektirmediği yönündeki açıklamasıdır.

Kadınlarda Gusül Abdesti Nasıl Bozulur?

Kadınlarda cünüp olma hali, ya da regl döneminden sonra gusül abdesti alınması önerilir. Gusül abdesti olmadan farz kılınan ibadetler yerine getirilemez. Gusül abdesti en başta namaz için gerekli bir abdesttir. Aşağıda kadınlarda gusül abdestini bozan durumları bulacaksınız:

Lohusalık dönemi bittiğinde kadınların gusül abdesti alması gerekmektedir.

Menstrual dönem (hayız, adet, regl) sona erdiğinde gusül abdesti alınması gerekmektedir.

Cinsel ilişkiden sonra cünüp olma halinde kadınların ve erkeklerin gusül abdesti almaları gerekmektedir.

Peygamber Efendimize Ümmü Süleym'in (ra), “ (Çamaşırında ıslaklık) gören kadına da gusül gerekir mi?” diye sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Evet, çünkü kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır.”

Hz. Muhammed’in gusül abdesti ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmektedir:“Muhakkak ki Azîz ve Celîl olan Allah (cc) Halîm'dir, hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde örtünsün/kapalı yerde gusletsin. ” ve “Sakın herhangi biriniz açık alanda ya da kendisini gizlemeyen (veya etrafı açık) bir çatı üstünde gusletmesin. O, başkalarını görmese bile kendisi görülebilir.”

Kuran-ı Kerim’de Gusül abdesti konusundaki detaylar Maide suresinin 6. ayetinde, Nisa suresi 43. ayetinde yer almaktadır.

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