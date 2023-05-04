Yüksek Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, "Dünya'da blueberry olarak bilinen mavi yemiş üretimi yapmaktayız. Bizim bahçemizde bulunan bitkiler, İspanya'dan getirttiğimiz fidanlardır. Bu yüzden oldukça kaliteli verimler almaktayız. Tabii ki de doğru üretimle. Tüm bitkilerimiz açık alandaydı, bu sene bir kısmını örtü altına aldık. Bu sayede üretim periyodunu biraz daha öne çekmiş olduk. Yine verimimiz de artış oldu. Ülkemizde yaklaşık 9 aylık bir üretim periyodu mevcuttur. İlerleyen zamanlarda yılın hemen hemen her ayında üretim yapma potansiyeline sahibiz. Üretmiş olduğumuz mavi yemişler artık ihraç edilen ürünler arasında yer almakta" dedi.